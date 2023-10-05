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Россиянам рассказали о новой схеме мошенников

Новости. Общество
20:30, 05 Октября 2023
фото: Freepik

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Теперь мошенники предпочитают действовать через работу, сообщая об утечке данных.

Мошенники придумали новую схему для похищения денег со счетов клиентов банков, сообщил В. Б. Злоумышленники представляются руководителями компаний, в которых работают жертвы, и сообщают об утечке персональных данных. По легенде эти данные можно использовать для снятия средств со счетов или оформления кредита. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Мошенники обращаются к жертвам от имени начальства в мессенджерах и предупреждают, что поступит звонок от куратора, который сообщит, что нужно сделать. После этого жертве звонят злоумышленники, которые представляются сотрудниками службы безопасности или банка. Они просят снять деньги и через банкомат перевести часть суммы на «безопасные счета», а часть — отдать курьеру. После этого мошенники скрываются и получают деньги клиентов банков.

ВТБ зафиксировал атаки на сотрудников коммерческих предприятий, медорганизаций и правоохранительных органов. «Получая такие сообщения, человек начинает нервничать и в стрессовой ситуации готов приложить все усилия, чтобы защитить свои деньги», — говорится в комментарии начальника управления защиты корпоративных интересов ВТБ Дмитрия Ревякина (пресс-релиз есть у «Ъ»).

В банке отметили, что деньги могут храниться «только на том счете, который вы физически открывали в обслуживающем вас банке». ВТБ рекомендовал перепроверять информацию у работодателя или в самой кредитной организации. При наличии опасений можно временно заблокировать счет на время проверки.

Руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова напомнила, что сотрудники правоохранительных органов не совершают никаких процессуальных действий по телефону, а сотрудники банков никогда не просят снимать деньги со счетов и переводить их на безопасные счета или передавать курьерам.

Во втором квартале, по данным ЦБ, заметно выросло число мошеннических операций со счетами клиентов, но более чем на 20% снизилась сумма похищенных средств. При этом вместе с ростом хищений через СБП существенно упала возвращаемость средств.

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