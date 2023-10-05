Россиянам рассказали о новой схеме мошенников

Теперь мошенники предпочитают действовать через работу, сообщая об утечке данных.

Мошенники придумали новую схему для похищения денег со счетов клиентов банков, сообщил В. Б. Злоумышленники представляются руководителями компаний, в которых работают жертвы, и сообщают об утечке персональных данных. По легенде эти данные можно использовать для снятия средств со счетов или оформления кредита. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Мошенники обращаются к жертвам от имени начальства в мессенджерах и предупреждают, что поступит звонок от куратора, который сообщит, что нужно сделать. После этого жертве звонят злоумышленники, которые представляются сотрудниками службы безопасности или банка. Они просят снять деньги и через банкомат перевести часть суммы на «безопасные счета», а часть — отдать курьеру. После этого мошенники скрываются и получают деньги клиентов банков.

ВТБ зафиксировал атаки на сотрудников коммерческих предприятий, медорганизаций и правоохранительных органов. «Получая такие сообщения, человек начинает нервничать и в стрессовой ситуации готов приложить все усилия, чтобы защитить свои деньги», — говорится в комментарии начальника управления защиты корпоративных интересов ВТБ Дмитрия Ревякина (пресс-релиз есть у «Ъ»).

В банке отметили, что деньги могут храниться «только на том счете, который вы физически открывали в обслуживающем вас банке». ВТБ рекомендовал перепроверять информацию у работодателя или в самой кредитной организации. При наличии опасений можно временно заблокировать счет на время проверки.

Руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова напомнила, что сотрудники правоохранительных органов не совершают никаких процессуальных действий по телефону, а сотрудники банков никогда не просят снимать деньги со счетов и переводить их на безопасные счета или передавать курьерам.

Во втором квартале, по данным ЦБ, заметно выросло число мошеннических операций со счетами клиентов, но более чем на 20% снизилась сумма похищенных средств. При этом вместе с ростом хищений через СБП существенно упала возвращаемость средств.