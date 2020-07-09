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Россиянам рассказали об опасности комариных укусов

Новости. Общество
19:10, 09 Июля 2020
фото: © pixabay.com
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Укус комара в подавляющем большинстве случаев не представляет серьезной угрозы для здоровья человека, однако из этого правила есть исключение.

Комариные укусы принято считать всего лишь неприятной мелочью: легкий зуд, не более того.

Между тем, в некоторых случаях укус комара может грозить серьезными последствиями, предупредила врач-дерматолог Лариса Алексеева, сообщает радио Sputnik.
 
"Иногда может развиваться анафилактический шок, если комариный укус был в области глаза или веко. От такого может быть слабость, отечность, помутнение сознания и другие признаки шока. С такими комариными укусами шутить не надо", – отметила Лариса Алексеева.
 
Такое случается крайне редко, но если это произошло, нужна срочная медицинская помощь, уточнила дерматолог.
 
"Если вы видите, что нарастает отек, место укуса увеличивается в размерах, образуются волдыри, начинается отек, вам трудно дышать, то нужна первая помощь. Надо принять антигистаминный препарат первого поколения и обязательно вызвать скорую помощь. Если вы ничего такого не наблюдаете кроме повреждения кожного покрова и покраснения с зудом, то с этим можно идти к дерматологу или приложить холодный компресс", – посоветовала Лариса Алексеева.

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Комментарии

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кир
2020-07-09 20:18:00
Всегда кусали. Поэтому пофиг.
Неравнодушный
2020-07-09 19:26:27
Люди верят во всё, что, по их мнению, произносится авторитетными людьми.
Гость
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