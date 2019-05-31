Россиянам сократят новогодние каникулы

В 2020 году новогодние каникулы продлятся восемь дней.

По Трудовому кодексу праздничные нерабочие дни на Новый год – с 1 по 8 января, включая Рождество –7 января, пишут "РИА Новости".

В последние два года каникулы были десятидневными: в 2017-м 30 и 31 декабря выпадали на выходные, в 2018-м субботу, 29 декабря, перенесли на понедельник, 31 декабря.



В этом году 30 и 31 декабря приходятся на понедельник и вторник, это будут рабочие дни. А выходные 4 и 5 января, выпадающие на субботу и воскресенье, предлагается перенести на 4 и 5 мая.



Проект постановления о переносе праздничных дней рассмотрит Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений. Если документ одобрят, его направят на подпись премьеру.

В начале мая Минтруд представил предложения по переносу выходных в 2020 году. Помимо восьмидневных новогодних каникул, длинные выходные ждут россиян на Первомай: пять дней, с 1 по 5 мая. Три выходных приходятся на День защитника Отечества (с 22 по 24 февраля), Международный женский день (с 7 по 9 марта), День Победы (с 9 по 11 мая) и День России (с 12 по 14 июня). Еще один выходной – 4 ноября, День народного единства.