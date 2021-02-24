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Россияне мечтают погулять на Масленицу в Карелии

Новости. Общество
18:20, 25 Февраля 2021
фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"
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Лахденпохья вошла в десятку самых популярных городов для путешествий в Масленичную неделю.

Сервис бронирования жилья TVIL.RU определил, куда поедут россияне на масленичные гуляния. Рейтинг приурочен к Масленичной неделе, которая пройдёт в этом году с 8 по 14 марта.

Ялта в Крыму, Сочи в Краснодарском крае, горные курорты Шерегеш в Кемеровской области и Домбай в Карачаево-Черкесии, а также города Санкт-Петербург, Пятигорск, Лахденпохья, Новосибирск, Казань и Суздаль составили десятку популярных городов для путешествий в Масленичную неделю.

По статистике TVIL.RU, туристы бронируют отдых в начале марта от 2 по 7 ночей и тратят от 1,2 до 13,3 тысяч в сутки. Дешевле всего отдохнуть на Масленицу в Пятигорске, дороже – в Суздале. Лахденпохья идет в этом списке третьей по цене после Суздаля и Шерегеша.

Список составлен на основании данных бронирований жилья туристами с 8 по 14 марта 2021 года.

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