Россияне назвали сумму, которая им нужна для хорошего отпуска

Исследование показало, что россиянам для хорошего отпуска нужно более 100 тысяч рублей.

Половина россиян оценила бюджет хорошего недельного отпуска более чем в 100 тысяч рублей, при этом более 50 процентов готовы взять кредит для оплаты отдыха, говорится в исследовании финансовой онлайн-платформы Webbankir, которое цитируют РИА Новости.

"Почти половина россиян (47,1%) считают, что для хорошего недельного отдыха семьей необходимо иметь свыше 100 тысяч рублей. При этом около трети (30,4%) склоняются к тому, что для полноценного отпуска нужно иметь в распоряжении более 150 тысяч рублей", – выяснили эксперты.

Еще 28,9% респондентов оценивают качественный отдых в сумму до 100 тысяч рублей. При этом лишь 12,6% опрошенных уверены, что отдохнуть неделю можно и за 50 тысяч рублей.

Более половины россиян заявили о готовности взять кредит или заем, чтобы обеспечить себе идеальный отпуск. Так, 17% участников исследования однозначно возьмут в долг у банка на отпуск, еще 40,3% скорее возьмут ссуду на отдых.

В то же время 15,7% граждан говорят, что однозначно не станут отдыхать в долг, а еще 26,9% – "скорее, нет".