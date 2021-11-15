Россияне получат новый налоговый вычет с 1 января

Россияне с 1 января получат налоговый вычет за занятие спортом.

С 1 января граждане смогут получать социальный налоговый вычет на физкультурно-оздоровительные услуги. Критерии его получения устанавливаются Правительством РФ на основании изменений в ст. 219 Налогового Кодекса, вступивших в силу с 1 августа этого года, рассказал агентству «Прайм» ведущий юрист Евразийской Юридической Ассоциации «Сенатор» Юрий Захаров.

«Россияне получат право сэкономить 13% процентов стоимости оплаченных услуг, однако лимит затрат на эти нужды, куда также включаются расходы на лечение, обучение, страховки и пенсионные взносы, составляет не более 120 тысяч рублей в год. Таким образом можно сэкономить максимум до 15 тысяч 600 рублей», — сообщил Захаров.

Право на вычет имеет любой гражданин, достигший 18-ти лет, который платит НДФЛ. Для возврата денег необходимы документы, подтверждающие «расходы на спорт» (договор на предоставление услуг в данной области и кассовый чек), справка 2-НДФЛ и декларация 3-НДФЛ, а также банковские реквизиты для перечисления денежных средств. «Спортивный налоговый вычет» можно получить и на своих детей. В этом случае необходимо дополнительно приложить копию свидетельства о рождении своего несовершеннолетнего ребенка.

Для получения вычета необходимо, чтобы организации, предоставляющие такие услуги, были включены в специальный перечень организаций, в которых физкультура и спорт являются основным видом деятельности.

При этом юрист отмечает, что, хотя изменения в ст. 219 Налогового Кодекса и вступили в законную силу 1 августа, вычет можно применить только в 2022 году.

Сообщается, что абонементы, оплаченные в 2021 году, не подойдут. Захаров советует подождать нового года и приобрести абонемент для занятия спортом с выгодой в виде налогового вычета.