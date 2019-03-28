Россияне превысили норму потребления сахара в два раза

Граждане России в 2018 году употребили сахара в два раза больше установленных Минздравом норм.

В целом потребление основных видов продукции в России опережало нормы, установленные медиками. На каждого россиянина пришлось 39,4 кг сахара при норме 24 кг. Норма потребления мяса и мясопродуктов в 73 кг также была превышена и составила 75,1 кг на одного человека.

Как пояснил научный руководитель Федерального исследовательского центра питания, главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян, ведомство и Роспотребнадзор активно работают над снижением количества сахара в рационе россиян. Он напомнил, что избыточное потребление этого продукта несет серьезные риски для здоровья. В этом сахар может сравниться с солью и трансжирами.

Чрезмерное потребление сахара грозит развитием диабета и ожирения, пишут "Известия".