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Россияне рассказали, какое животное лучше всего олицетворяет страну

Новости. Общество
19:10, 25 Февраля 2021
фото: © страница Вконтакте Александра Воронова
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Россияне считают, что бурый медведь лучше всего олицетворяет Россию и может служить ее национальным символом, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.

Об этом информирует РИА Новости.

По мнению граждан, бурый медведь лучше всего олицетворяет Россию и может служить ее национальным символом (62%), также респонденты называли амурского или уссурийского тигра (11%), орла или двуглавого орла (9%), собаку (7%). Подумали про волка и льва по 5% соответственно, кошку или лошадь предложили по 3% соответственно. Также опрошенные предлагали лося, оленя, рысь (по 2%). При этом 15% затруднились ответить.

Уточняется, что самым крупным хищным млекопитающим, обитающим на суше, 9% граждан считают белого медведя, почти две трети (66%) дали другой ответ, 25% затруднились ответить.

Также большинство россиян (88%) корректно определили значение Красной книги России и указали, что это перечень видов растений и животных, которые могут исчезнуть, поэтому находятся под охраной государства, 10% считают, что это перечень уникальных видов растений и животных, которыми мы гордимся больше всего, являются национальной гордостью, 6% полагают, что это полный перечень видов растений и животных, которых можно встретить на территории России, 5% затруднились ответить.

Как указано в опросе, помимо белого медведя в Красную книгу занесены, по мнению 48% россиян, амурский, уссурийский, дальневосточный и бенгальский тигры, а также барс, ирбис и дальневосточный леопард (по 6%), еще по 3% опрошенных соответственно назвали зубра и рысь, при этом 40% затруднились ответить.

Помимо этого, отмечается, что 41% россиян хотели бы отправиться в путешествие в Арктику, однако 55% ответили на это отрицательно, еще 2% уже были там, а 1% живет в арктической зоне, еще 1% затруднился ответить.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 21 февраля. В опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

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Комментарии

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stranger
2021-02-25 20:01:10
Безрогий баран -олицетворяет символ нашей страны. XX век на заклание, по разным расчётам, ушло около 100 миллионов человек. XXI век продолжает эту традицию.
dimchik19725
2021-02-25 19:59:15
Хомячки самое подходящее для России:)
театральный критик
2021-02-25 19:35:25
либерастов скунс олицетворяет. И тоже в америку хочут. Совпадение ? Не думаю.
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