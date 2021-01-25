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Россияне рассказали, сколько им нужно денег для счастья в месяц

Новости. Общество
20:40, 25 Января 2021
фото: © Fotolia / Tina_Jeans
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Среднестатистическому россиянину для счастья нужно 166 тыс. рублей в месяц.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого сервисом по поиску работы SuperJob. Результаты исследования есть в распоряжении RT.

Отмечается, что в среднем запросы мужчин на 28% выше, чем женщин: 187 тыс. и 146 тыс. рублей соответственно.

При этом, по данным исследования, самые высокие денежные запросы среди населения мегаполисов традиционно у москвичей — 220 тыс. рублей. 

На втором месте — Владивосток (200 тыс. рублей), на третьем — Ростов-на-Дону (190 тыс. рублей).

Аналитики также рассказали, что среднестатистическому петербуржцу для счастья нужно 176 тыс. рублей. В Челябинске эта сумма составляет 175 тыс. рублей, а в Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске, Саратове, Хабаровске — 170 тыс. рублей. 

Самые низкие запросы у жителей Оренбурга — 124 тыс. рублей. Жителям Кирова необходимо 132 тыс. рублей, в Пензе респонденты назвали сумму 136 тыс. рублей, а в Ульяновске и в Барнауле — 138 тыс. рублей.

В опросе приняли участие 22 тыс. респондентов из всех округов России.

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Комментарии

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кир
2021-01-25 21:54:13
Не верю этим россказням. Кот тоже не верит. Чиновники как бы делом занимаются. :)
User
2021-01-25 21:20:12
А всякая пропаганда рассказывает, что россияне и так счастливы, т.к. являются средним классом с 17 тыр зарплаты. Кто врет?
Гость
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