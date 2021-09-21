Россияне смогут добираться до аэропорта Хельсинки на поезде

Новая железнодорожная магистраль в Финляндии сократит время пути из Санкт-Петербурга в столицу соседней страны на полчаса.

В Финляндии планируются строительство новой железнодорожной магистрали, которая соединит Хельсинки с Коувола и пройдет через аэропорт Вантаа и старинный городок Порвоо, знакомый россиянам по съемкам советско-финской кинокомедии «За спичками». Как пишет Yle, скоростная магистраль сократит время в пути из финляндской столицы не только до Коуволы, но и до Санкт-Петербурга: сейчас из Питера в Хельсинки можно добраться на поезде «Аллегро» за три с половиной часа, а после запуска новой железнодорожной линии это время станет на полчаса короче.

Предварительная стоимость строительства оценивается в 1,7 миллиарда евро. Доля государства в проекте поначалу составит 51 процент. Остальная часть будет принадлежать муниципалитетам, которые затронет этот проект.