Россияне смогут летать еще в одну из европейских стран

Мишустин снял ограничения для граждан Швейцарии на въезд в Россию

Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин, пишет "Интерфакс" со ссылкой на кабмин.

"Граждане Швейцарии смогут прибывать в Россию воздушным транспортом. Авиасообщение с этой страной планируется возобновить на взаимной основе с 15 августа", – подчеркивается в сообщении.

Решение об этом было принято 1 августа по итогам заседания оперативного штаба под руководством вице-премьера Татьяны Голиковой.

"Рейсы будут выполняться один раз в неделю по маршруту Москва – Женева – Москва. Уведомительные телеграммы о возобновлении авиасообщения Росавиация направит авиакомпаниям", – говорится в распоряжении.

24 июля сообщалось, что Россия сняла ограничения на въезд для граждан Великобритании, Турции и Танзании.