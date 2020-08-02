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Россияне смогут летать еще в одну из европейских стран

Новости. Общество
21:40, 02 Августа 2020
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Мишустин снял ограничения для граждан Швейцарии на въезд в Россию

Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин, пишет "Интерфакс" со ссылкой на кабмин. 

"Граждане Швейцарии смогут прибывать в Россию воздушным транспортом. Авиасообщение с этой страной планируется возобновить на взаимной основе с 15 августа", – подчеркивается в сообщении.

Решение об этом было принято 1 августа по итогам заседания оперативного штаба под руководством вице-премьера Татьяны Голиковой.

"Рейсы будут выполняться один раз в неделю по маршруту Москва – Женева – Москва. Уведомительные телеграммы о возобновлении авиасообщения Росавиация направит авиакомпаниям", – говорится в распоряжении.

24 июля сообщалось, что Россия сняла ограничения на въезд для граждан Великобритании, Турции и Танзании.

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Комментарии

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2020-08-02 22:16:16
Слетануть что ли в Женеву.. Отдохнуть от местечковой либерастни.
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