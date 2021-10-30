Россияне стали чаще смотреть фильмы ужасов

Осенью россияне чаще смотрят фильмы ужасов и сериалы в жанре хоррор.

Каждый третий зритель онлайн-кинотеатра смотрит популярные фильмы про апокалипсис. Об этом пишет «Газета.Ру» со ссылкой на портал solenka.info и исследование сервиса «МегаФон ТВ».

Повышенный интерес к таким кинолентам в сервисе объясняют осенней хандрой и «коронавирусным» осложнением эпидемиологической обстановки. По словам психологов, фильмы ужасов в такой ситуации могут обеспечить эмоциональную разрядку.

Кроме того, в Хэллоуин, 31 октября, россияне включают хоррор-фильмы — в этот день объем просмотров фильмов ужасов увеличивается в два раза.