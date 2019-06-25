Подписаться
Новости. Общество
20:40, 25 Июня 2019
фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Россияне стали меньше пить, заявляют наркологи

Загрузка...

В России с 2009 года стали меньше пить спиртного, употребление алкоголя на душу населения снизилось с 18 литров в год до 12,5 литра.

Об этом сообщила директор Национального научного центра - филиала Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии им. Сербского Татьяна Клименко, передает "Интерфакс".

По ее данным, также снижается общий уровень употребления наркотиков.

Одновременно продолжает расти употребление наркотиков среди школьников, добавила Клименко.

"Во-первых, мы научились выявлять ранних наркопотребителей, все вы слышали про тестирование школьников на наркотики. Во-вторых, ранее информационные каналы о распространении наркотиков приходилось на взрослое население, теперь в основном это интернет и аудитория подростков", - сказала она.

Эксперты стали более внимательно исследовать подростков, подтвердил гендиректор центра им. Сербского Зураб Кекелидзе подтвердил, что эксперты стали более прицельно исследовать эту группу.

"Когда мы говорим, что надо преподавать психологию в школе, мы говорили, что надо вводить ее с 5-го класса, но директора и учителя говорили, что с 3-го, потому что наркотики приносят уже в 4-м классе. Самая сложная и уязвимая группа - с 6 до 12 лет", - сказал он.

В апреле 2019 года Минздрав заявил, что потребление алкоголя в России на душу населения снизилось почти в два раза за семь лет, до 9,3 литра в 2018 году. По данным ведомства, это привело к сокращению числа не только алкогольных отравлений, но и других алкоголь-ассоциированных расстройств, что сказалось, прежде всего, на снижении смертности мужчин трудоспособного возраста - с 2012 года на 18%.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Серый
2019-06-25 22:51:43
Да. здоровье нации уже не то...
Неравнодушный
2019-06-25 22:18:48
Не видят смысла в жизни пацаны, вот и пьют.
бюджет
2019-06-25 21:25:54
Просто гнать стали больше. Я знаю нескольких.
Семён Яковлевич
2019-06-25 21:04:26
Да просто люди стали думать больше,понимая информацию в СМИ о поддельном алкоголе и последствиях....
кир
2019-06-25 21:03:57
Не меньше, сказали знакомые пацаны.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
20.06.2019, 09:15
Что не так с делом фермера Шалак?
18.06.2019, 12:46
Обнаружено тело рыбака, пропавшего на Машезере
24.06.2019, 10:45
В Карелии увеличатся ежемесячные выплаты ветеранам труда
24.06.2019, 13:53
"Общественное обсуждение" по-тихому
21.06.2019, 12:14
ВИДЕО: Трех человек увезли в больницу с места ДТП в Петрозаводске
20.06.2019, 16:22
В Кремле поняли, что россияне живут тяжело

Аналитика

24.06.2019 13:53
Обществоведение
"Общественное обсуждение" по-тихому 6
Знают ли жители Майгубы, что в окрестностях их поселка планируется строительство крупного полигона бытовых отходов?
Ни участия, ни побед 7
24.06.2019 12:48
"Всем угрожали, что пойдем следом" 5
24.06.2019 09:12
Карелия рискует остаться без "Марциальных вод"
21.06.2019 15:02
В Кремле поняли, что россияне живут тяжело 10
20.06.2019 16:22
Вся аналитика

Чтиво

21.06.2019 13:23
Личное мнение
Пока первое лицо в офисе… 3
Замена политического лидера в современной России – это, как правило, недемократический трансфер, и в регионах, и на уровне всей страны.
"Фестиваль Nord Dance – это событие для всего северо-западного региона"
20.06.2019 14:23
"Дружба уже не так актуальна?" 13
13.06.2019 10:56
Без эмоций
11.06.2019 14:31
архив чтиво

Медиа

Репетиция парада с участием военной техники ко Дню города
22.06.2019 13:24
все фото и видео

Опрос

Вам нравится, что танки поедут по Петрозаводску в День города?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»