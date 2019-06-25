Россияне стали меньше пить, заявляют наркологи

В России с 2009 года стали меньше пить спиртного, употребление алкоголя на душу населения снизилось с 18 литров в год до 12,5 литра.

Об этом сообщила директор Национального научного центра - филиала Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии им. Сербского Татьяна Клименко, передает "Интерфакс".

По ее данным, также снижается общий уровень употребления наркотиков.

Одновременно продолжает расти употребление наркотиков среди школьников, добавила Клименко.

"Во-первых, мы научились выявлять ранних наркопотребителей, все вы слышали про тестирование школьников на наркотики. Во-вторых, ранее информационные каналы о распространении наркотиков приходилось на взрослое население, теперь в основном это интернет и аудитория подростков", - сказала она.

Эксперты стали более внимательно исследовать подростков, подтвердил гендиректор центра им. Сербского Зураб Кекелидзе подтвердил, что эксперты стали более прицельно исследовать эту группу.

"Когда мы говорим, что надо преподавать психологию в школе, мы говорили, что надо вводить ее с 5-го класса, но директора и учителя говорили, что с 3-го, потому что наркотики приносят уже в 4-м классе. Самая сложная и уязвимая группа - с 6 до 12 лет", - сказал он.

В апреле 2019 года Минздрав заявил, что потребление алкоголя в России на душу населения снизилось почти в два раза за семь лет, до 9,3 литра в 2018 году. По данным ведомства, это привело к сокращению числа не только алкогольных отравлений, но и других алкоголь-ассоциированных расстройств, что сказалось, прежде всего, на снижении смертности мужчин трудоспособного возраста - с 2012 года на 18%.