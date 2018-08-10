Россияне увидят в выходные самый зрелищный звездопад

Одно из самых ярких астрономических явлений — метеорный поток Персеиды, который в народе называют звездопадом – можно будет наблюдать ночью в предстоящие выходные.

Об этом сообщил РИА Новости начальник научно-исследовательского отдела Нижегородского планетария Николай Лапин.

Персеиды — самый известный метеорный поток – ежегодно наблюдается в августе, когда Земля проходит через шлейф пылевых частиц, оставленных хвостом кометы Свифта-Туттля.

"Лучше всего так называемый звездопад — метеорный поток Персеиды — наблюдать в ночь с 11 на 12 августа и с 12 на 13 августа. На это время приходится максимум Персеид. Наблюдать за падающими звездами можно будет и в другие ночи, но именно в этот промежуток времени будет максимальная концентрация метеоров – до сотни в час. Благодаря тому, что 11 августа будет новолуние, на небе не будет видно Луны, а значит, ее свет не помешает смотреть на звезды", — рассказал Лапин.