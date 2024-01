Российская «дочка» Nestle предупредила партнеров о росте цен на корма для животных

Российское подразделение швейцарского производителя кормов для животных Nestle сообщило партнерам о повышении цен на свои товары до 12%.

Как пишет «Коммерсантъ», повышение цен коснется брендов «Гурмэ», «Дарлинг», Felix, Purina One и Pro Plan.



Сухие и влажные корма изменятся в цене с 5 февраля 2024 года. Повышение цен распространяется также на диетические ветеринарные корма и сухую кормовую добавку Purina Pro Plan Veterinary Diet Fortiflora, отмечает РБК.



По данным федерального информагентства, корма Purina One, «Гурмэ» и «Дарлинг» при оптовой торговле подорожают на 4%, сухой кошачий корм Felix — на 6,4–8%, Purina One — на 1–10%.



Стоимость сухих кормов Pro Plan повысится на 1–10%, влажных — до 1,5%. Ветеринарные сухие корма бренда для кошек вырастут в цене на 4–12%, влажные — на 9,7%. Эта же линейка кормов для собак в сухом виде подорожает до 10%, во влажном — на 7%.



Nestle объясняет ситуацию ростом закупочных цен на сырье на 11–25%. В частности, речь идет о выросшей стоимости куриных, мясных и рыбных ингредиентов и их производных. Кроме того, компания аргументирует рост цен ослаблением курса рубля.