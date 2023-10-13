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В Центробанке РФ заявили о сохранении высоких цен в начале 2024 года

Новости. Экономика
20:30, 13 Октября 2023
фото: © blog.domclick.ru

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Показатель годовой инфляции продолжит расти, сообщили в руководстве Банка России.

По сообщению «Интерфакса», инфляция в России складывается ближе к верхней границе прогноза ЦБ на 2023 год в 6-7%.

Об этом федеральному изданию рассказал зампред Банка России Алексей Заботкин.

«Надо учитывать такой момент, что в июле этого года повышения тарифов не было, оно было опережающим образом реализовано в декабре 2022 года. В следующем году тарифы будут повышены как обычно — в июле. Соответственно, с точки зрения годового сравнения это будет означать, что в июле 2024 года показатель годовой инфляции может еще подрасти именно из-за вклада тарифов. Когда этот тарифный эффект уйдет, после июля следующего года годовая инфляция уже будет двигаться в направлении 4%», — отметил зампред.

По прогнозу ЦБ, этого показателя удастся достичь в декабре 2024 года. 

Текущие темпы роста цен, по мнению банкиров, сейчас находятся на максимальных уровнях.

«Однако текущие темпы роста цен и в начале следующего года будут несколько выше тех, которые были в начале 2023 года, поэтому показатель годовой инфляции продолжит расти», — подчеркнул Заботкин.

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