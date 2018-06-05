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Новости. Общество
20:40, 05 Июня 2018

Российские авиакомпании предупредили о риске роста цен на билеты

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Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) предупреждает о возможном подорожании авиабилетов из-за роста цен на авиакеросин.

Об этом говорится в письме к вице-премьеру Максиму Акимову, опубликованном на сайте АЭВТ, сообщает РИА Новости. По данным организации, за 2017 год цены у производителей авиакеросина выросли в среднем на 23,2%. Индекс МАУ, отражающий динамику изменения биржевых цен топлива для реактивных двигателей в крупнейших аэропортах московского авиационного узла, увеличился на 2З,4% — до 43 тысяч рублей за тонну.

При этом производство авиатоплива выросло на 6,5%. Подорожание керосина в первом квартале этого года замедлилось, но во втором — ускорилось.

"По мнению АЭВТ, текущая ценовая политика производителей авиационного керосина и топливозаправочных компаний может привести к тому, что авиакомпании будут вынуждены принять непопулярные меры компенсирующего характера через введение дополнительного (к тарифам. — Прим. ред.) "топливного сбора", что, безусловно, негативно скажется на доступности авиаперевозок для потребителей", — говорится в письме.

Ассоциация просит вице-премьера дать ФАС указание проанализировать ситуацию на рынке и по итогам провести совещание с участием всех заинтересованных сторон.

Сейчас в АЭВТ входят 27 российских авиакомпаний и авиапредприятий, в том числе "Ютэйр", "Уральские авиалинии", "Сибирь", "Якутия". "Аэрофлот" покинул ассоциацию в 2015 году.

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