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Российские футболисты сами себе забили гол и теперь могут не попасть на чемпионат мира

Новости. Спорт
20:30, 14 Ноября 2021
фото: pixabay.com / phillipkofler

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Сборная России по футболу не смогла напрямую отобраться на чемпионат мира-2022 из-за поражения в матче с Хорватией.

Игра 14 ноября в Сплите закончилась для россиян поражением со счетом 0:1. Единственный гол в свои же ворота забил Федор Кудряшов, пишет 47news.

Сборная России заняла итоговое второе место в своей отборочной группе и будет пробиваться на чемпионат мира через стыковые матчи.

В стыковые матчи попадают десять команд, занявших вторые места в отборочных группах, а также две лучшие сборные из числа победителей групп Лиги наций-2020, которые не сумели попасть в число двух лучших в отборочном турнире. Помимо России, на данный момент известно, что в стыковых матчах сыграет Шотландия.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
demari
2021-11-14 21:55:14
"Это ж как надо не любить футбол, чтобы болеть за наших. Мазохим какой-то. ))" ( Шендерович)
Полезный
2021-11-14 21:44:55
У фрау эмми праздник :)
Татьяна Битюкова
2021-11-14 20:51:58
За державу , ох как обидно ????...ребята , как же так ??? Кудряшов оказался не вовремя и не в том месте...помог хорватам , а ведь вратарь справился бы , наверняка
Гость
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