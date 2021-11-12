Российские футболисты сами себе забили гол и теперь могут не попасть на чемпионат мира

Сборная России по футболу не смогла напрямую отобраться на чемпионат мира-2022 из-за поражения в матче с Хорватией.

Игра 14 ноября в Сплите закончилась для россиян поражением со счетом 0:1. Единственный гол в свои же ворота забил Федор Кудряшов, пишет 47news.

Сборная России заняла итоговое второе место в своей отборочной группе и будет пробиваться на чемпионат мира через стыковые матчи.

В стыковые матчи попадают десять команд, занявших вторые места в отборочных группах, а также две лучшие сборные из числа победителей групп Лиги наций-2020, которые не сумели попасть в число двух лучших в отборочном турнире. Помимо России, на данный момент известно, что в стыковых матчах сыграет Шотландия.