Российские медики тестируют устройство для общения силой мысли

Российские медики тестируют устройство, которое позволит пережившим инсульт пациентам набирать на компьютере тексты усилием мысли.

Проект российских разработчиков "Нейрочат", по словам исполнительного директора отраслевого союза Национальной технологической инициативы "НейроНет" Александра Семенова, представляет собой программно-аппаратный комплекс, нейрогарнитуру и специальный интерфейс. Беспроводная гарнитура с электродами располагается у пациента на голове.

Больной, концентрируясь на задуманной букве алфавитной матрицы на экране монитора, может набирать текст. Терминал может устанавливаться на кровати или инвалидном кресле пациента. Пациенты могут общаться с людьми, находящимися рядом, а также с помощью интернета, пишет "РИА Новости".

"Разработка получила премию CES Asia как один из самых интересных и перспективных продуктов. В конце марта мы планируем представить проект на European Neuro Convention в Англии. Это будет первая презентация готового продукта международным заказчикам", – сообщил Семенов.



По его словам, первая опытная партия устройств составила несколько сотен аппаратов, ее разослали для тестовой апробации в ряд российских реабилитационных центров. В настоящее время идут переговоры о закупках и поставках устройства в российские центры.

"Серийное производство, по нашему прогнозу, начнется в конце весны-начале лета", – сообщил Семенов.