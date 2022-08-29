Российские многодетные семьи смогут взять ипотеку по ставке 0,1% в регионах Дальнего Востока

ВТБ запускает специальные условия для многодетных семей в рамках Дальневосточной ипотеки со ставкой по кредиту всего 0,1%.

Дополнительно многодетным семьям, которые совершат сделку до конца этого года, банк бесплатно оформит годовое страхование жизни и здоровья. Об этом в ходе ВЭФ-2022 заявил заместитель президента-председателя правления Анатолий Печатников.

Новые условия будут действовать до конца 2022 года. Ставка на весь срок кредита для семей с тремя и более детьми составит 0,1% годовых. При этом заемщик должен подходить под условия льготного кредитования в рамках Дальневосточной ипотеки, а хотя бы один из родителей — получать зарплату на карту ВТБ.

Для многодетных клиентов, которые не подходят под условия Дальневосточной ипотеки и хотят приобрести жилье в других региона, в ВТБ дополнительно действует специальная льготная программа, в рамках которой банк предоставляет дисконт к ставке государственной «семейной ипотеки». При условии комплексного страхования на весь срок кредита клиенты с тремя и более несовершеннолетними детьми могут оформить жилищный заем по ставке 3% без каких-либо ограничений по возрасту или требований по регистрации в определенных регионах.

Ипотека под 3% — это проект в рамках стратегии развития «семейного капитала», направленной на адресную поддержку населения. Она объединяет комплекс продуктов и сервисов, отвечающих потребностям клиентов на всех этапах развития семьи — от рождения ребенка до выплаты пенсии — и предусматривает предоставление им всех необходимых финансовых и государственных услуг в удобном цифровом формате, а также дополнительных льгот от банка.

Основные условия кредитования

Ставка 1,7% на весь срок кредита. Ставка может вырасти +0,3% при отказе от онлайн-заявки и использования цифровых сервисов. Действует при условии: У вашей семьи нет и не было других кредитов по программе «Дальневосточная ипотека»

В течение 270 дней после оформления права собственности нужно зарегистрироваться в ипотечном жилье. Нужно быть зарегистрированным в ипотечном жилье в течение 5 лет. В противном случае ставка по ипотеке составит: ключевая ставка ЦБ РФ на дату заключения кредитного договора + 4 п.п. Первый взнос от 15% в том числе без подтверждения дохода

от 30% для жилых домов и таунхаусов. Срок кредита до 20 лет. Сумма кредита до 6 млн ₽. Страхование: Страховка объекта: обязательно. Если вы покупаете новостройку, страховка оформляется после сдачи дома. Страховка жизни и трудоспособности: по желанию. Без страхования ставка увеличивается на 1%. Срок действия программы: Кредитный договор должен быть заключен до 31 декабря 2024 года. Рефинансирование не предусмотрено.

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