Российские олигархи попали в топ-10 самых богатых бизнесменов Великобритании

Российские олигархи Алишер Усманов и Роман Абрамович улучшили свое положение в рейтинге самых богатых бизнесменов в Великобритании, сообщает ТАСС.

Список был опубликован в пятницу газетой The Sunday Times, которая ежегодно составляет рейтинг, включающий как британских поданных и резидентов, так и людей, проживающих в королевстве или чей бизнес связан с Великобританией, сообщает ТАСС.

Усманов поднялся в списке на одну строчку и идет на шестой позиции. Состояние главы холдинга USM (родительская структура компаний "Металлоинвест", "Мегафон", Mail.ru Group) по подсчетам газеты увеличилось за прошедший год на £1,72 млрд ($2,44 млрд по курсу на текущий момент) и достигло £13,4 млрд ($19 млрд).

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Усманов дважды занимал восьмую строчку рейтинга с состоянием £11,339 млрд в 2019 году и £10,556 млрд в 2018 году, а в прошлом году его состояние оценивалось в £11,68 млрд.

Газета называет Усманова "самым щедрым филантропом" рейтинга, подчеркивая, что лишь за прошлый год он перевел на благотворительность более £500 млн ($710 млн). За 20 лет истории существования списка благотворительных пожертвований бизнесменов по версии The Sunday Times Усманов лично или через свои компании перевел на эти цели £4,2 млрд ($6 млрд), говорится в статье.

Роман Абрамович в рейтинге этого года занял восьмую строчку с состоянием в £12,10 млрд ($17,16 млрд), что на £1,95 млрд ($2,76 млрд) больше, чем в списке прошлого года, когда он занимал 12-ю строчку. Положение в рейтинге основателя "Альфа-группы" Михаила Фридмана не изменилось. Он находится на 11-й строчке списка, несмотря на то, что его состояние выросло на £563 млн ($800 млн).