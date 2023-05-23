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Российские семьи потратили больше 100 миллиардов рублей маткапитала на обучение

Новости. Общество
15:00, 31 Мая 2023
фото: © 9111.ru

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В Соцфонде России рассказали, как жители страны тратят материнский капитал на обучение детей.

За время действия государственной программы более одного миллиона семисот тысяч семей воспользовались средствами материнского капитала, чтобы оплатить обучение своих детей. Это составило свыше 102 миллиардов рублей.

Как объяснили на сайте Социального фонда России, оплатить материнским капиталом можно обучение в школе, вузе или колледже. При этом ребенок, на которого получен сертификат, должен быть не старше 25 лет.

А с прошлого года маткапитал можно направить на оплату детских садов и школ, открытых индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на осуществление образовательной деятельности.

Родители могут распорядиться средствами материнского капитала на обучение детей у частных преподавателей, а также оплатить услуги по присмотру и уходу, которые оказывают агентства и няни, работающие как ИП.

Кроме того, материнский капитал можно направить на оплату проживания ребенка в общежитии при учебном заведении в период обучения.

Заявление о распоряжении материнским капиталом можно подать через личный кабинет на портале госуслуг, в клиентской службе Социального фонда России или в М.Ф.Ц. Средства перечисляются в течение 5 рабочих дней после одобрения заявления.

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