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Российские торговые сети столкнулись с нехваткой бананов

Новости. Экономика
21:05, 11 Февраля 2021
фото: pixabay.com / StockSnap
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Задержки с поставками бананов привели к росту оптовых цен.

Российские торговые сети столкнулись с нехваткой бананов. Как пишет "Коммерсант", импортеры не могут обеспечить необходимые объемы поставок. Причиной дефицита стало снижение сбора урожая в Эквадоре – основном поставщике бананов на российский рынок – из-за неблагоприятных погодных условий, а также активности вулкана Сангай, повредившего плантации.

Нехватка бананов привела к росту оптовых цен на них. Эксперты полагают, что на улучшение ситуации понадобится несколько недель.  

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2021-02-11 21:36:05
Пофиг. Макарошки всегда в одной цене. А хипстеры агрекалчнутые и гречкой обойдутся
User
2021-02-11 21:23:18
Теперь бананы станут дороже картошки?
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