Задержки с поставками бананов привели к росту оптовых цен.

Российские торговые сети столкнулись с нехваткой бананов. Как пишет "Коммерсант", импортеры не могут обеспечить необходимые объемы поставок. Причиной дефицита стало снижение сбора урожая в Эквадоре – основном поставщике бананов на российский рынок – из-за неблагоприятных погодных условий, а также активности вулкана Сангай, повредившего плантации.

Нехватка бананов привела к росту оптовых цен на них. Эксперты полагают, что на улучшение ситуации понадобится несколько недель.