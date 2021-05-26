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«Российские железные дороги» хотят отказаться от вагонов-ресторанов

Новости. Экономика
21:05, 26 Мая 2021
фото: © ИТАР-ТАСС/ Сергей Карпов

Вместо них пассажирам предложат фастфуд или доставку еды к вагону.

«Российские железные дороги» намерены отказаться от вагонов-ресторанов. Глава компании Олег Белозеров считает их дорогостоящими и хотел бы оставить ресторанное обслуживание только в туристических и фирменных поездах.

Как сообщило РИА Новости, в качестве альтернативы в РЖД предложили ввести наборы питания, которые можно было бы разогреть в обычном вагоне. Глава холдинга уточнил, что компания уже выработала определенную линейку по набору питания. Помимо этого, по словам Белозерова, сейчас в возглавляемом им холдинге идут разговоры о смене концепции и названия вагона-ресторана.

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