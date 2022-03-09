Burger King приостанавливает корпоративную поддержку рынка России

Сеть ресторанов быстрого питания Burger King объявила о приостановке корпоративной поддержки на российском рынке, в том числе в вопросе маркетинга и цепочек поставок.

Сеть отмечает, что не имеет корпоративных ресторанов в России, заведения работают по франшизе. Компания также добавляет, что не будет поддерживать запросы об инвестициях и расширении сети в России. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на Burger King.

«Burger King не имеет корпоративных ресторанов в России. Деятельность полностью действует по франшизе и управляется мастер-франшизой. Burger King приостановил всю свою корпоративную поддержку российскому рынку, включая деятельность, маркетинг и цепочки поставок в дополнение к отказу на запросы об инвестициях и расширении», — говорится в заявлении компании.

Ранее сообщалось, McDonaldʼs временно закроет в России 850 ресторанов быстрого питания из-за событий на Украине. Американская компания Yum! Brands, один из крупнейших мировых операторов сетей быстрого питания и владелец брендов KFC и Pizza Hut, таже заявила, что приостанавливает свои инвестиции и развитие в России.