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McDonald's закрывает все свои рестораны в России

Новости. Общество
00:20, 09 Марта 2022
фото: РИА Новости / Евгений Биятов

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McDonald's временно закроет в России 850 ресторанов быстрого питания из-за событий на Украине.

Как сообщает РИА Новости, об этом заявил генеральный директор корпорации Крис Кемпчински.

Согласно заявлению, в России в McDonaldʼs работают 62 тысячи человек, которые «вложили сердце и душу» в этот бренд.

«В то же время наши ценности означают, что мы не можем игнорировать бессмысленные человеческие страдания, происходящие на Украине», — отметил Кемпчински.

В компании отметили, что понимают, какое влияние это окажет «на российских коллег и партнеров». В этой связи подчеркивается, что для всех сотрудников McDonaldʼs в России будет сохранена заработная плата.

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