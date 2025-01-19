Лидирующие места в открытии новых брендов в России заняли Германия и Италия

Две страны ЕС заняли второе и третье место по общему числу иностранных брендов, вышедших в 2024 году на российский рынок.

В России в 2024 году был открыт 61 новый бренд. Об этом со ссылкой на данные консалтинговой компании Nikoliers сообщает РИА Новости.

«По итогам 2024 года на рынок вышел 61 новый бренд: отечественные торговые марки более активно выходили на рынок (33 бренда) по сравнению с иностранными (28). Лидирующие позиции среди зарубежных открытий по-прежнему удерживает Китай (25%), далее идут Италия (14%), Германия (11%) и Турция (11%)», — сообщила пресс-служба компании.

В компании подчеркнули, что количество новых брендов сократилось по сравнению с 2023 годом, когда их было 75. Это объяснили агрессивной экспансией отечественных ритейлеров в предыдущем году. В 2024 году самые привлекательные площадки в торговых центрах оказались заняты.

Самыми распространенными категориями для открытия новых брендов остались «Одежда и обувь», «Товары для дома», «Товары для спорта» и «Общественное питание».