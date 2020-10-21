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Российский футбольный союз подарил спортсменам Петрозаводска два искусственных поля

Новости. Спорт
13:07, 22 Октября 2020
фото: © Администрация Петрозаводска
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В Петрозаводск доставили два комплекта искусственных полей от Российского футбольного союза, сообщили в администрации города.

В Петрозаводск доставлены два комплекта футбольных полей с искусственным покрытием. Их размеры – 61×31 и 21×41 метров.

Поля получила Спортивная школа №7 от Российского футбольного союза. Меньшее по размеру поле уложат в ноябре в зале СШ-7 на Парковой улице. Второе разместят на запасном поле стадиона "Юность" в 2021 году.

В ближайшее время спортивная школа № 7 получит от Российского футбольного союза инвентарь, манишки и мячи для детей 7-11 лет. Это стало возможно благодаря тому, что в декабре 2019 года комиссия при РФС присвоила петрозаводской школе статус "Детского футбольного центра".

В течение нескольких лет Российский футбольный союз окажет спортивному учреждению нефинансовую поддержку на сумму 30 миллионов рублей. В нём появятся новые футбольные поля, инвентарь, экипировка, а также проведут обучение тренерского состава.

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