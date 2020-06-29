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Российский омбудсмен готова помочь жительнице Карелии, осужденной за оправдание терроризма

Новости. Общество
12:56, 30 Июня 2020
фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего
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Молодая мать не может получить президентские выплаты на больного ребенка.

Уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова окажет помощь жительнице карельского города Медвежьегорска Екатерине Павлючене (Мурановой) в получении президентских выплат для ее 7-летнего больного сына. Как сообщило информационное агентство "Общественная служба новостей", российский омбудсмен пообещала разобраться в ситуации, в которой оказалась молодая женщина из Карелии.

Напомним, в конце прошлого года Екатерина Павлюченя (Муранова) была признана виновной в публичном оправдании терроризма. 2-й Западный окружной военный суд приговорил молодую мать, воспитывающую больного ребенка, к выплате в пользу государства 350 тысяч рублей. 

Поводом для уголовного преследования Екатерины Павлючени послужили записи молодой женщины в социальной сети "Вконтакте" после взрыва в управлении ФСБ в Архангельске, который устроил осенью 2018 года учащийся местного колледжа. Сама Павлюченя отказалась признать себя виновной, подчеркнув на заседании суда, что никогда не оправдывала терроризм, поскольку является противником любого насилия. 

Еще до суда жительница Медвежьегорска была включена Росфинмониторингом в список экстремистов, и, по словам Екатерины, это стало основанием для того, что она не смогла получить президентские выплаты на своего ребенка. "В данном случае страдает ребенок. Конечно, я обязательно этим займусь. Для этого нужно обращение и решение [банка об отказе в открытии счета]. И это, конечно, несправедливая ситуация. Мне в любом случае нужно от нее обращение, так как федеральный закон определяет, что мы работаем через волеизъявление. Конечно, я обязательно буду стараться разобраться в этой ситуации", - цитирует уполномоченного по правам человека в РФ Татьяну Москалькову "Общественная служба новостей".

Как рассказала "Столице на Онего" сама Екатерина Павлюченя (Муранова), к ней пока никто из аппарата российского омбудсмена не обращался, и она также не писала никаких обращений, связанных с получением президентских выплат.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
насмешница
2020-06-30 14:41:44
Важнейшими свободами в современном либерализме признаются свобода публично высказываться, свобода выбора религии, свобода выбирать себе представителей на честных и свободных выборах.
Нашему народу эти свободы ни к чему.
новый
2020-06-30 14:36:28
Впредь наука - не плюй в колодец.
Горожанин
2020-06-30 13:51:24
Ребенок отвечает за глупый поступок матери - что за времена, что за нравы?!
zanoza
2020-06-30 13:44:22
А что ребёнок тоже автоматом записан в экстремисты? :)
Жуков
2020-06-30 13:38:26
Сын в ответе за маму, такой бред . Малыш то чем провинился.
zanoza
2020-06-30 13:36:39
Во как гнобят "экстремистов" и их ни в чём неповинных детей, тем более больных.
однозначно
2020-06-30 13:01:33
Хде стоятели на мосту ?
Гость
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