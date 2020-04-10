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Россыпнов уверен, что есть люди, которые ловят протестный хайп на теме "Каменного бора"

Новости. Общество
15:00, 11 Апреля 2020
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Министр строительства Карелии Виктор Россыпнов прокомментировал ситуацию, сложившуюся в Петрозаводске в связи с попытками группы протестующих остановить возведение детского сада на Ключевой.

"Наверное, еще можно понять жителей коттеджей, которые привыкли гулять по этой территории, и хотели бы оставить здесь лесок – им садик не нужен. Но давайте будем честными – это же не их частная земля. Это земля государственная, и администрация города передала ее под застройку социального объекта. Опять же – на законных основаниях", - сказал Виктор Россыпнов.

"Но нельзя понять тех, кто просто ловит на этой теме протестный хайп. Некоторые из них даже не являются жителями района. Сегодня они протестуют против садика на Ключевой, до этого они протестовали против задержания Юрия Дмитриева, еще ранее – какого-то оппозиционера в Москве и т.д. У них просто смена тематики", - уверен министр.

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Комментарии

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Вася
2020-04-11 15:05:51
Лишь бы конституционное обнуление прошло успешно - вот что должно заботить каждого россиянина!
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