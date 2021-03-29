Рост числа вакансий не помог снизить конкуренцию на рынке труда Карелии

Растущая потребность организаций Карелии в работниках не помогла в 2020 году остановить резкое увеличение уровня безработицы.

Это следует из отчета Карелиястата о ситуации на рынке труда Карелии.

Потребность предприятий и других организаций Карелии в работниках на конец 2020 года составила 5424 должности и увеличилась по сравнению с 2019 годом на 25,7%. Вместе с тем, безработица выросла в 2,2 раза.

Резко увеличилась конкуренция на рынке труда - об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".