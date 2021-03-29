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Рост числа вакансий не помог снизить конкуренцию на рынке труда Карелии

Новости. Экономика
09:48, 30 Марта 2021
фото: pixabay
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Растущая потребность организаций Карелии в работниках не помогла в 2020 году остановить резкое увеличение уровня безработицы.

Это следует из отчета Карелиястата о ситуации на рынке труда Карелии.

Потребность предприятий и других организаций Карелии в работниках на конец 2020 года составила 5424 должности и увеличилась по сравнению с 2019 годом на 25,7%. Вместе с тем, безработица выросла в 2,2 раза.

Резко увеличилась конкуренция на рынке труда - об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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zanoza
2021-03-30 12:43:20
О какой конкуренции может идти речь при зарплатах в МРОТ???
театральный критик
2021-03-30 12:35:50
агрекалчнутые все равно работать не будут. Не умеют и не хотят. Хотят донатить, стишки читать и ручонками жестикулировать.
Dima
2021-03-30 11:45:19
Понятия "конкуренция" и "рынок труда" для России не применимы. Как рабы и холопы могут конкурировать между собой? Красотой лаптей что ли?
театральный критик
2021-03-30 10:09:05
Наконец я нашёл работу!
карел
2021-03-30 10:08:09
Кто с кем за такие хреновые зарплаты конкурирует так и не понял .
Гость
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