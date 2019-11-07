Рост господдержки сельского хозяйства Карелии не прибавил оптимизма прогнозам в отрасли

Правительство Карелии прогнозирует стагнацию производства продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств в ближайшие 3 года, несмотря на рост господдержки в предшествующие периоды.

Это следует из "Основных параметров прогноза социально-экономического развития Республики Карелия на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов".

В прогнозе даны три варианта развития Карелии – "пессимистичный" консервативный, "реалистичный" базовый и "оптимистичный" целевой. В зависимости от сценария составлен прогноз. Согласно базовому сценарию, в 2020 году объем сельхозпроизводства останется на уровне 2019 года в сопоставимых ценах. Консервативный прогноз предполагает сокращение выпуска продукции на 1%. Как эти ожидания выглядят на фоне бюджетных миллионов, которые вкладываются в отрасль, читайте в интернет-газете "Вести Карелии"