Рост господдержки сельского хозяйства Карелии не прибавил оптимизма прогнозам в отрасли
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Правительство Карелии прогнозирует стагнацию производства продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств в ближайшие 3 года, несмотря на рост господдержки в предшествующие периоды.
Это следует из "Основных параметров прогноза социально-экономического развития Республики Карелия на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов".
В прогнозе даны три варианта развития Карелии – "пессимистичный" консервативный, "реалистичный" базовый и "оптимистичный" целевой. В зависимости от сценария составлен прогноз.
Согласно базовому сценарию, в 2020 году объем сельхозпроизводства останется на уровне 2019 года в сопоставимых ценах. Консервативный прогноз предполагает сокращение выпуска продукции на 1%.
Как эти ожидания выглядят на фоне бюджетных миллионов, которые вкладываются в отрасль, читайте в интернет-газете "Вести Карелии"
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