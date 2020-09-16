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Рост личного страхования в Карелии помог страховщикам избежать кризиса во время эпидемии

Новости. Общество
12:47, 17 Сентября 2020
фото: pixabay
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Пандемия коронавируса не помешала страховым компаниям Карелии увеличить общую сумму полученных ими страховых премий - в основном, за счет личного страхования.

Об этом говорится в отчете министерства финансов "О состоянии страхового рынка в Республике Карелия в 1 полугодии 2020 года".

"Ситуация с коронавирусом не оказала критического воздействия на страховой рынок республики. Объемы страховых премий и выплат в первом и втором квартале 2020 года незначительно превышают аналогичные показатели прошлого года. Коэффициент выплат также находится на сопоставимом уровне", - сказано в документе.

В основном, увеличение суммы премий произошло за счет личного страхования, кроме страхования жизни – 411,9 млн рублей, что в 2 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Поробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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