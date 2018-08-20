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Новости. Экономика
16:03, 20 Августа 2018

Рост промпроизводства в Карелии превысил среднероссийский уровень

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Промышленное производство в Карелии за 7 месяцев 2018 года увеличилось на 3,2%, сообщает Карелиястат.

Это выше показателя, в среднем по России, который составил 3,1%.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года темпы роста промышленного производства в Карелии выросли на 1,8%.

Подробнее читайте на "Вестях Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2018-08-20 17:09:40
Когда их складывать штабелями у забора будут? Слов они не знают, понятий нет, а образование - по объявлению куплено. Опять вывесили у подъездов. Неужто запретить нельзя дипломные работы делать за деньги?
User
2018-08-20 16:58:23
"Ох уж эти сказочки, ох уж эти сказочники!"(с) Столь ударными темпами роста НАЗ почти дорос до могилы!
Горожанин
2018-08-20 16:36:49
Так и не понял, что выросло, - производство, или темпы роста, или показатель...
Мизантроп
2018-08-20 16:18:40
Теперь вы знаете, что творится в Рассеи. Хе-хе-хе...
Кирюха непутёвый
2018-08-20 16:16:03
Во врут ....и не стыдно же . Уже и производства то нет , а всё растёт у них . :)
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