Рост промпроизводства в Карелии превысил среднероссийский уровень

Промышленное производство в Карелии за 7 месяцев 2018 года увеличилось на 3,2%, сообщает Карелиястат.

Это выше показателя, в среднем по России, который составил 3,1%.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года темпы роста промышленного производства в Карелии выросли на 1,8%.

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