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Новости. Общество
09:56, 08 Ноября 2019
фото: © Артем Геодакян/ТАСС

Рост цен на бензин и дизтопливо в Петрозаводске не прекращается

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Очередное повышение стоимости бензина и дизельного топлива произошло в Петрозаводске за последнюю неделю.

Об этом говорят данные Карелиястата об индексах потребительских цена по состоянию на 5 ноября.

Цена на дизельное топливо за неделю выросла на 0,5% - до 48 рублей 24 копеек за литр.

Как выросли цены на бензин, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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Изя
2019-11-08 10:16:11
То цены стабилизировались , то не прекращают расти . Мутная какая то контора , всё врут . ((((((((((
Гость
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