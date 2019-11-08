Рост цен на бензин и дизтопливо в Петрозаводске не прекращается

Очередное повышение стоимости бензина и дизельного топлива произошло в Петрозаводске за последнюю неделю.

Об этом говорят данные Карелиястата об индексах потребительских цена по состоянию на 5 ноября.

Цена на дизельное топливо за неделю выросла на 0,5% - до 48 рублей 24 копеек за литр. Как выросли цены на бензин, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".