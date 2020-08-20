"Ростелеком" привез "Марусю" в Карелию

В августе в Карелии стартовали продажи умной колонки "Капсула" с голосовым ассистентом "Маруся".

Новый гаджет стал одним из первых результатов совместной работы "Ростелекома" и Mail.ru Group по развитию технологий голосового управления. Приобрести новинку уже можно на сайте оператора или позвонить на круглосуточную горячую линию по телефону 8 800 1000 800.

Колонка "Капсула" интегрирована в систему умных сервисов "Ростелекома" и способна управлять домашними приборами: искать фильмы и переключать каналы в сервисе Wink, менять цвет и яркость умной лампочки и управлять приборами, включенными в умную розетку. "Капсула" может отвечать на вопросы, занять детей игрой и прочитать сказку, установить будильник, рассказать о погоде на завтра, включить любимый трек или радио. Устройство воспроизводит музыку с любого гаджета, подключаясь к нему через Bluetooth.

Благодаря шести микрофонам умная колонка слышит голос человека на расстоянии до семи метров, с ней можно разговаривать даже в шумной обстановке. В колонке реализован ряд уникальных для российского рынка функций. В их числе возможность онлайн-звонков через "ВКонтакте" и чтение сказок с элементами дополненной аудиореальности. Капсула тесно интегрирована с музыкальным сервисом "ВКонтакте" – она позволит владельцу слушать музыку из своих плейлистов, а также плейлистов своих друзей.

"Капсула" самостоятельно регулирует звучание музыки, ориентируясь на жанр. Например, при прослушивании рок-композиции колонка добавит басов. Фронтальные динамики обеспечивают детальный и чистый звук, а мощности 30 W хватает даже для больших помещений.

"В детстве многие из нас смотрели фантастические фильмы про будущее, где герои, приходя домой, раздают указания роботам и прочим умным устройствам, а те мгновенно создают атмосферу уюта, включают свет, музыку, телепередачи, наводят порядок, готовят ужин. Мы мечтали, что однажды будем жить так же. И вот то самое умное будущее шаг за шагом уже входит в нашу жизнь, становясь не мечтой, а настоящей реальностью. "Маруся", связанная с цифровыми сервисами умного дома, один из таких элементов мечты, теперь доступна для покупки во всех регионах Северо-Запада", – рассказала директор по работе с массовым сегментом Эвелина Дорошенко.

При покупке "Капсулы" клиент получает шесть месяцев подписки на музыку "ВКонтакте" в подарок. Устройство можно приобрести в рассрочку. Более подробная информация о возможностях умной колонки и других услугах "Ростелекома" доступна на сайте.

* Умная колонка "Капсула" с голосовым ассистентом "Маруся" создана российской компанией Mail.ru Group. В колонке с голосовым ассистентом "Маруся" особое внимание уделено качеству звука. Акустическая система спроектирована специально для "Капсулы", мощность колонки составляет 30 Вт (для сравнения, в современных телевизорах мощность составляет 15–20 Вт). Для точного распознавания речи на расстоянии в колонку встроены шесть цифровых микрофонов.

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