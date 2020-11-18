890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Бывший глава Рослесхоза занимается строительством ЦБК в Сибири 21
18.11.2020 15:09
Два грузовика столкнулись на скользкой дороге в Карелии (ФОТО)
18.11.2020 18:01
Городской суд Петрозаводска оставил Боднарчука под стражей до следующего года 26
18.11.2020 15:26
Флешмоб против ограничений на поездки в общественном транспорте начался на странице главы Карелии 7
18.11.2020 12:40
Новые мутации коронавируса выявили в 13 российских регионах 1
18.11.2020 19:40
Снос ряда аварийных домов в Карелии затягивается из-за сопротивления жильцов 7
18.11.2020 11:51

"Ростелеком" в Карелии предлагает установить тепловизоры для автоматического измерения температуры тела

Новости. Экономика
11:35, 19 Ноября 2020
фото: © "Ростелеком"
Загрузка...

"Ростелеком" установил комплексное решение бесконтактного измерения температуры тела с помощью тепловизионных камер видеонаблюдения (тепловизоров) более чем на сотне предприятий.

Заказчиками устройств стали компании пищевой и перерабатывающей промышленности, здравоохранения, образования, ТЭК, АПК, государственных учреждениях и организации ВПК. Решение позволяет автоматически измерять температуру тела до 400 человек в минуту и при необходимости анализировать наличие маски.

Тепловизор предназначен для установки в местах с большой проходимостью, а также организаций, специфика которых не позволяет перевести сотрудников на удаленную работу. Мгновенное выявление людей с повышенной температурой и обнаружение маски на лице помогает снизить риск распространения вирусных инфекций на предприятиях, в общественных и социально значимых местах, а также контролировать соблюдение карантинных мер, рекомендованных главным санитарным врачом РФ.

Данные о температуре тела людей, входящих на предприятие, и наличии у них масок выводятся на отдельный монитор наблюдателя или на пульт охраны. При выявлении человека с повышенной температурой включается световое и звуковое оповещение, отсутствие маски регистрируется в списке событий и дублируется звуковым сообщением. Сотрудник охраны предлагает повторно пройти пункт тепловизора или надеть маску и в случае подтверждения повышенной температуры, отправляет работника под наблюдение медицинского персонала.

Уникальность решения "Ростелекома" заключается в полностью автоматической высокоточной калибровке тепловизоров с помощью абсолютно черного тела, построенной на собственных алгоритмах видеоаналитики. Это существенно снижает период простоя комплекса, когда необходимо дождаться техподдержку для повторной калибровки.

"Преимущество решения “Ростелекома” — высокая точность измерения (до 0,3 градусов Цельсия), быстрый скрининг, большое расстояние, на котором проводятся измерения, широкий охват, возможность выбора зоны контроля, запись архива в видимом и инфракрасном спектрах, гибкая настройка температурного порога" - сказал директор продуктового офиса "Ростелеком" корпоративного и государственного сегментов Владимир Еремеев.

Тепловизоры "Ростелекома" уже заняли свою нишу и успешно применяются для обеспечения безопасности жизни и здоровья. В условиях пандемии они стали эффективным инструментом для измерения температуры тела и соблюдения карантинных мер в местах с высоким трафиком людей.

Узнать больше о тепловизионном решении "Ростелекома" можно на сайте компании, а также оставить заявку на устройство +7 (991) 475-85-26 (Отдел продаж и обслуживания малого и среднего бизнеса Карельского филиала ПАО "Ростелеком").

 

На правах рекламы

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
17.11.2020, 17:33
Известного предпринимателя Леонида Белугу задержали в столице Карелии (СРОЧНО)
17.11.2020, 22:03
Известного бизнесмена Карелии Леонида Белугу задержали по подозрению в даче взятки
12.11.2020, 16:00
Заксобрание Карелии ищет охранников, способных держать оборону парламента
13.11.2020, 13:00
Квартира с отделкой "под ключ" - почему это выгодно
14.11.2020, 17:02
Мужчина умер на улице в Петрозаводске (ВИДЕО)
18.11.2020, 14:25
В Петрозаводске пассажиры выкидывают друг друга из автобуса и плюют в лицо (ВИДЕО)

Аналитика

18.11.2020 10:58
Капитал
Пиявки – маленькие чудо-лекари
Лечебные свойства медицинской пиявки известны людям на протяжении тысячелетий, со времен древних цивилизаций: Египта, Индии, Греции.
"Кроме нашей говорильни, ничего дальше не двигается" 5
17.11.2020 16:10
Нелечебное питание
17.11.2020 13:30
И "черные лесорубы", и лесные пожары 1
16.11.2020 16:28
Квартира с отделкой "под ключ" - почему это выгодно
13.11.2020 13:00
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 11:01
Без политики
"Клиники на Чайкиной": анализы на коронавирус COVID-19 теперь можно сдать и в субботу
Тесты на коронавирус COVID-19 можно сдать теперь и по субботам в "Клиниках на Чайкиной".
"Есть пока не запретили"
Сегодня 11:00
Землю – казакам, а что карелам? 18
06.11.2020 14:34
архив чтиво

Медиа

Видеоэкскурсия по Петрозаводской ТЭЦ
02.11.2020 10:45
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»