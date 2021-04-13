Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Популярное успокоительное средство больше не хотят продавать в аптеках
13.04.2021 16:11
За три месяца в бюджет Карелии поступило 4,2 миллиарда рублей федеральных трансфертов 8
13.04.2021 10:54
Недостроенный корреспондентский пункт "Останкино" в Петрозаводске готовятся сносить 15
13.04.2021 11:52
Бананы могут исчезнуть в мире 2
13.04.2021 19:10
Молодая жительница Петрозаводска, устроившая смертельный поджог детской коляски, отправилась в колонию на 13 лет 3
13.04.2021 15:09
Реставрация по цене каркасного дома
13.04.2021 16:15
В Карелии отреставрируют одну из старейших деревянных часовен
13.04.2021 16:20

Ростуризм дал разъяснения о возврате уже проплаченных путевок в Турцию

Новости. Общество
09:04, 14 Апреля 2021
фото: Mustafa Ciftci / Anadolu Agency / Anadolu Agency via AFP
Загрузка...

Туристам вернут деньги за аннулированные туры в Турцию с вылетом после 1 июня 2021 года с удержанием фактически понесенных расходов туроператоров.

Об этом "Российской газете" сообщили в Ростуризме.

Накануне, 12 апреля, оперативный штаб по предотвращению распространения коронавирусной инфекции принял решение о приостановке чартерного и регулярного авиасообщения с курортами Турции и авиасообщения с Танзанией с 15 апреля до 1 июня 2021 года. Турист вправе потребовать расторжения договора о реализации туристского продукта, предусматривающего посещение Турции или Танзании в период после 1 июня 2021 года, в связи с существенным изменением обстоятельств, отметили в Ростуризме.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
10.04.2021, 20:40
В МЧС рассказали, как без нарушений жарить шашлык на даче
07.04.2021, 14:43
Кресло сити-менеджера Петрозаводска готовы занять четыре кандидата, один из которых "святой"
08.04.2021, 11:13
ДАВАЙТЕ ВЫБИРАТЬ: Кто должен стать кандидатом на должность главы Петрозаводска от КПРФ? (ОПРОС)
10.04.2021, 12:01
Фуры застряли на размытой объездной дороге в районе Повенца в Карелии (ВИДЕО)
10.04.2021, 15:41
Глава Минстроя Карелии рассказал о расселении аварийных домов в Петрозаводске
09.04.2021, 09:59
Появился еще один претендент на пост сити-менеджера Петрозаводска

Аналитика

Сегодня 09:35
Капитал
Зачем сдавать анализы перед вакцинацией от COVID-19?
У людей, желающих пройти вакцинацию от COVID-19, часто возникают вопросы: какой тест нужно сдать перед прививкой от коронавируса и нужно ли его сдавать?
Карельские геологи отпраздновали свой профессиональный праздник
Сегодня 09:30
Реставрация по цене каркасного дома
13.04.2021 16:15
А уголек-то коптит 3
12.04.2021 15:05
Петрозаводск будущего: умный, комфортный и безопасный 22
12.04.2021 09:43
Вся аналитика

Чтиво

12.04.2021 15:50
Без политики
Костная клиника: снятие боли за один сеанс
Боль в спине или суставе – невыносимое ощущение, которое преследует и днём, и ночью, напоминает о себе при каждом неловком движении, мешает работать, жить и радоваться жизни.
АО «ОРЭС - Петрозаводск» не скрывает информации об отключениях
09.04.2021 18:45
Выйду на uuličču, гляну на "село" 16
06.04.2021 09:15
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»