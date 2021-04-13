Ростуризм дал разъяснения о возврате уже проплаченных путевок в Турцию

Туристам вернут деньги за аннулированные туры в Турцию с вылетом после 1 июня 2021 года с удержанием фактически понесенных расходов туроператоров.

Об этом "Российской газете" сообщили в Ростуризме.

Накануне, 12 апреля, оперативный штаб по предотвращению распространения коронавирусной инфекции принял решение о приостановке чартерного и регулярного авиасообщения с курортами Турции и авиасообщения с Танзанией с 15 апреля до 1 июня 2021 года. Турист вправе потребовать расторжения договора о реализации туристского продукта, предусматривающего посещение Турции или Танзании в период после 1 июня 2021 года, в связи с существенным изменением обстоятельств, отметили в Ростуризме. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".