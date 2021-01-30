Ротенберг назвал себя владельцем "дворца Путина"

Бенефициаром особняка в районе Геленджика является Аркадий Ротенберг.

Российский миллиардер Аркадий Ротенберг объявил себя бенефициаром дворца в Геленджике. Об этом бизнесмен заявил в интервью Telegram-каналу Mash, пишет РБК.

"Это будет не секрет. Я являюсь бенефициаром. Там достаточно сложный был объект, было много кредиторов, мне удалось стать бенефициаром. Это находка: место шикарное", — сказал бизнесмен.

По словам Ротенберга, он планирует построить на этом месте апарт-отель. "Мы хотим там построить апарт-отель, и поэтому там достаточно большое количество комнат. Мне очень нравится этот бизнес — отельный бизнес, я уж не говорю о том, чтобы в дальнейшем превратить это в туристический бизнес", — отметил он.

По словам Ротенберга, этим бизнесом он занимается "на протяжении нескольких лет", в частности владеет "кое-какими объектами в Крыму, на Дальнем Востоке и на Алтае".

Комплекс в Геленджике бизнесмен, по его словам, приобрел "несколько лет назад". "Я понимал, что это достаточно скандальное и тяжелое здание", — сказал он.

Ротенберг пояснил, что он не сразу сообщил о том, что владеет этим комплексом, из-за "чисто человеческого фактора". По его словам, вокруг зданий произошел скандал, "инсинуации пишут". "Там же нет ничего незаконного", — отметил бизнесмен.

Сроки завершения строительства он оценил в полтора-два года. "Постараемся быстрее, учитывая скандалы", — добавил он.

Фильм ФБК (признан Минюстом иноагентом) об этом объекте был опубликован на YouTube 19 января. По состоянию на 30 января он набрал более 103 млн просмотров. В расследовании описывается план комплекса на мысе Идокопас, показаны снимки строений и видеозапись, сделанная с облетевшего комплекс дрона. Общая стоимость строительства объекта, по оценке фонда, составила 100 млрд руб., а стоимость строительства основного трехэтажного здания комплекса — $1 млрд.

Авторы расследования пришли к выводу о связи комплекса с президентом на основании того, что в финансировании строительства и содержания объекта, по их информации, участвовали государственные компании и знакомые с Путиным бизнесмены, а охраной территории занимаются спецслужбы. Так, в фильме говорилось, что дворец охраняет Федеральная служба охраны (ФСО), а зона над ним объявлена закрытой для полетов. В ведомстве в ответ на запрос РБК заявили, что на территории Геленджика и в прилегающих к нему районах нет охраняемых ФСО объектов и служба не вводила там каких-либо запретов и ограничений.

Как пояснила ФСБ, бесполетная зона в районе мыса Идокопас была установлена летом 2020 года из-за "возросшей разведывательной активности" ряда сопредельных государств, в том числе входящих в блок НАТО.

Путин после публикации видео заявил, что ничто из указанного в фильме ФБК в качестве его собственности не принадлежит и никогда не принадлежало ни ему, ни его близким родственникам. По словам Путина, тема "дворца" обсуждается уже более десяти лет, и за эти годы должны были остаться документы, связанные с этим имуществом.