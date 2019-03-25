РПЦ планирует вернуть здание Дома офицеров в Петрозаводске

В Карелии представители РПЦ заявили, что здание нынешнего Дома офицеров век назад было изъято у церкви, и по закону должно быть возвращено обратно.

Представители Карельской митрополии заявили, что государство должно вернуть церкви изъятый у нее объект – здание бывшего архиерейского дома, ныне известное как гарнизонный Дом офицеров на улице Гоголя в Петрозаводске. Об этом сообщает ГТРК "Карелия".

РПЦ со ссылкой на федеральный закон №327 "О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности" планирует вернуть здание бывшего архиерейского дома. По информации ГТРК "Карелия", представители Карельской митрополии уже обращались с соответствующей просьбой к властям, но получили отказ.

"Наверно, есть возможность обратиться к тем людям, которые ответственны за это. Давайте не будем доводить до судебных тяжб. Нам бы не хотелось, чтобы эти судебные тяжбы с кем-либо были. Хотелось бы, чтобы вернули то, что должны церкви. Согласно закону 327, как раз государство должно возвращать то, что когда-то изъяло у церкви", - заявил в эфире секретарь главы Карельской митрополии иерей Константин Павлюченко.

Оспариваемое здание было построено в начале 20 века для архиерея местной епархии. Затем объект оказался в распоряжении Мурманской железной дороги. Журналисты ГТРК в одном из своих материалов заявили, что церковь по своей воле продала архиерейский дом железнодорожникам в дореволюционный период.

Представители РПЦ оспорили эту информацию, заявив, что здание было изъято у церкви. Сотрудники Карельской митрополии, сославшись на архивные документы, указали, что в 1918 году здание архиерейского дома было реквизировано у церкви и передано в распоряжение Мурманского почтово-телеграфного округа.

"В 1918 году все было у церкви отобрано!", - заявил секретарь главы Карельской митрополии иерей Константин Павлюченко.

Ремонт Дома офицеров в Петрозаводске планируется завершить к осени. В реставрацию объекта вложено около 90 млн рублей. Ранее сообщалось, что в здании после окончания работ будут размещены сотрудники управления автомобильных дорог Карелии, а также работники министерства дорожного хозяйства, транспорта и связи региона.