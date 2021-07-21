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РПЦ предложила запретить аборты по ОМС для женщин с доходами выше прожиточного минимума

Новости. Общество
19:30, 21 Июля 2021
фото: ©Столица на Онего

Русская православная церковь считает, что в дальнейшем все аборты необходимо вывести из системы обязательного медицинского страхования.

Русская православная церковь выступила с предложением поэтапного вывода абортов из системы обязательного медицинского страхования, а в качестве первого шага – запретить аборты по ОМС для женщин с доходами выше прожиточного минимума. Как сообщило РИА «Новости», это предложение вошло в итоговый документ X Общецерковного съезда по социальному служению.

«Участники съезда призывают органы государственной власти России вывести аборты по желанию женщины из системы обязательного медицинского страхования. Учитывая опыт Германии, где предусмотрена оплата аборта за счет страховки только в случае социальных, медицинских показаний или по причине крайней бедности женщины, подтвержденной документально, предлагается рассмотреть возможность поэтапного вывода абортов по желанию женщины из системы ОМС – в начале по примеру Германии для женщин с доходом выше прожиточного минимума, затем для всех случаев обращений женщин по их желанию», - говорится в документе, который будет разослан по епархиям.

Кроме того, как отмечает РИА «Новости», в РПЦ просят федеральным законом «запретить врачам и медработникам по собственной инициативе предлагать беременной женщине аборт».

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
ПлачУ и ПлАчу
2021-07-21 19:53:32
РПЦ людей только по доходам и различают.
Андрей
2021-07-21 19:48:02
Пусть отделенные от государства не лезут в его дела!
Гость
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