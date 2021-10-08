РПЦ удостоверила музей «Кижи» в освящении Преображенской церкви после реставрации

Объект Всемирного наследия ЮНЕСКО получил удостоверительную грамоту Карельского митрополита.

Русская православная церковь удостоверила музей «Кижи» в освящении Преображенской церкви после масштабной реставрации деревянного храма. Как сообщил официальный сайт музея, секретарь епархиального управления Константин Павлюченко вручил удостоверительную грамоту Карельского митрополита руководителю директору «Кижей» Елене Богдановой.

Освящение церкви состоялось 19 августа 2021 года в престольный праздник деревянной церкви на острове Кижи, которая входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Митрополит Петрозаводский и Карельский Константин освятил храм и возглавил крестный ход вокруг Кижского погоста.