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Новости. Общество
21:20, 23 Июня 2018

Руки-базуки мечтает заняться сексом с пьяной Бузовой

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Синтоловый качок Кирилл Терешин, более известный как Руки-базуки, заявил, что не против сняться в порно и устроить оргию.

Терешин дал интервью блогеру Максиму Шестакову, где рассказал о довольно интимных вещах, пишет "Life.ru" . В программе синтоловый качок честно признается, что, если бы увидел пьяную певицу Ольгу Бузову, непременно занялся бы с ней сексом.

Впрочем, Терешин уже признавался исполнительнице в симпатии. Так, в апреле он сделал видео, где целует обложку книги Бузовой и называет ведущую "моя малышка".

Кроме того, в анонсе программы, который появился на YouTube,  говорится, что качок не отказался бы от оргии. Так, он согласен сняться в одном видео с тремя девушками и тремя молодыми людьми.

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