Руководитель фирмы в Петрозаводске задолжал работникам около 600 тысяч рублей

В Петрозаводске директор организации предстанет перед судом за невыплату заработной платы, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, в 2019 году руководитель фирмы не выплачивал зарплату и иные установленные законом выплаты девяти сотрудникам данной организации.



Сумма долга перед работниками составила более 595 тысяч рублей.

Учитывая, что подозреваемый впервые совершил преступление, относящееся к категории небольшой тяжести, полностью возместил работникам предприятия материальный ущерб, следователем направлено в суд ходатайство о прекращении уголовного дела с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Ранее прокуратура помогла сантехнику из Петрозаводска получить зарплату.