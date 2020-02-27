Прокуратура помогла сантехнику из Петрозаводска получить зарплату

Организация погасила долг по зарплате перед работником, сообщили в прокуратуре Карелии.

Установлено, что в период с апреля по июнь 2019 года заявитель работал в одной из городских управляющих компаний и выполнял обязанности сантехника. До работы гражданин был допущен знакомым по устной договоренности.

Работу мужчине не оплатили.

Прокуратура Петрозаводска внесла руководству компании представление об устранении нарушения.

Мужчине выплатили долг в размере 15 тысяч рублей.

Ранее охранное предприятие в Карелии оштрафовали за невыплату зарплат.