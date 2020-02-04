Охранное предприятие в Карелии оштрафовали за невыплату зарплат

Предприятие и его руководитель оштрафованы за неполную выплату зарплаты, сообщили в прокуратуре Карелии.

Охранное предприятие в Лоухском районе не заключило с работниками трудовые договоры, а подменило их ученическими договорами, а также не выплатило зарплату за два месяца.

Прокурор района возбудил административные производства в отношении охранного предприятия и его руководителя. Общий штраф составил 31 тысячу рублей.

Исполнение постановлений находится на контроле прокуратуры района.

Ранее предприятие в Карелии оштрафовали за загрязнение почвы навозом.