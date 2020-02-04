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Охранное предприятие в Карелии оштрафовали за невыплату зарплат

Новости. Общество
10:04, 05 Февраля 2020
фото: © ИТАР-ТАСС/ Сергей Фадеичев
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Предприятие и его руководитель оштрафованы за неполную выплату зарплаты, сообщили в прокуратуре Карелии.

Охранное предприятие в Лоухском районе не заключило с работниками трудовые договоры, а подменило их ученическими договорами, а также не выплатило зарплату за два месяца. 

Прокурор района возбудил административные производства в отношении охранного предприятия и его руководителя. Общий штраф составил 31 тысячу рублей.

Исполнение постановлений находится на контроле прокуратуры района.

Ранее предприятие в Карелии оштрафовали за загрязнение почвы навозом.

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Комментарии

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кир
2020-02-05 11:11:30
Не знаю как сейчас, а была практика совсем не платить официально охранникам. Всё сходило с рук.
Гость
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