Руководитель Следкома Карелии пообщается с местными жителями

Евгений Швец проведет личный прием граждан в режиме видеоконференцсвязи, сообщили в Следкоме Карелии.

Руководитель Следкома Карелии Евгений Швец проведет личный прием жителей Сортавальского, Олонецкого, Сегежского районов и Костомукши в онлайн-режиме.

Встреча пройдет 18 июня в 11.00.

Прием жителей Сортавальского района организован в Сортавале на ул. Лесной, 8 (телефон для записи на прием: 8(81430)4-82-86, 8(81430)4-58-32).

Жителей Олонецкого района ждут в Олонце на ул. Урицкого, 9 (телефон для записи на прием: 8(81436)4-27-28).

Прием жителей Сегежского района пройдет в Сегеже на ул. Лесной, 3а (телефон для записи на прием: 8(81431)4-20-03.

А жителям Костомукши нужно прийти на ул. Звездную, 1а (телефон для записи на прием: 8(81459)7-00-24).

Граждане могут обратиться на личный прием с предложениями, заявлениями просьбами о восстановлении или защите нарушенных прав, свобод и законных интересов, с жалобами на действия, решения следователей и руководителей следственного управления и иным вопросам.