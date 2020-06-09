890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Стало известно, сколько будут стоить летние туры по регионам России 1
09.06.2020 16:33
Стало известно, какие перегородки установят в магазинах Карелии из-за коронавируса 1
09.06.2020 16:32
Глава Карелии разрешил открыться паркам культуры и отдыха
09.06.2020 16:49
Пункты весового контроля появятся в четырех районах Карелии 1
09.06.2020 18:00
Умершая в Карелии женщина с COVID-19 могла заразить работников биологической научной станции
09.06.2020 14:47
Глава Карелии рассказал президенту РФ о причинах спада в сельском хозяйстве 4
09.06.2020 10:58

Руководитель Следкома Карелии пообщается с местными жителями

Новости. Общество
08:25, 10 Июня 2020
фото: © Столица на Онего
Загрузка...

Евгений Швец проведет личный прием граждан в режиме видеоконференцсвязи, сообщили в Следкоме Карелии.

Руководитель Следкома Карелии Евгений Швец проведет личный прием жителей Сортавальского, Олонецкого, Сегежского районов и  Костомукши в онлайн-режиме.

Встреча пройдет 18 июня в 11.00.

Прием жителей Сортавальского района организован в Сортавале на ул. Лесной, 8 (телефон для записи на прием: 8(81430)4-82-86, 8(81430)4-58-32).

Жителей Олонецкого района ждут в Олонце на ул. Урицкого, 9 (телефон для записи на прием: 8(81436)4-27-28).

Прием жителей Сегежского района пройдет в Сегеже на ул. Лесной, 3а (телефон для записи на прием: 8(81431)4-20-03.

А жителям Костомукши нужно прийти на ул. Звездную, 1а (телефон для записи на прием: 8(81459)7-00-24).

Граждане могут обратиться на личный прием с предложениями, заявлениями просьбами о восстановлении или защите нарушенных прав, свобод и законных интересов, с жалобами на действия, решения следователей и руководителей следственного управления и иным вопросам.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
08.06.2020, 15:18
Бутафорскому финскому концлагерю в Карелии нашли новое место
05.06.2020, 12:36
Установка защитных экранов станет обязательной в учреждениях Карелии из-за коронавируса
07.06.2020, 13:26
Доктор из Карелии появился на баннерах в Москве (ФОТОФАКТ)
08.06.2020, 08:39
Коронавирус пришел на дачи в Карелии
03.06.2020, 08:40
Еще в один "чистый" район Карелии проник коронавирус
06.06.2020, 16:23
ТРЦ "Лотос-Плаза" в Петрозаводске эвакуировали

Аналитика

09.06.2020 14:33
Тема недели
Владимир Путин: "В целом динамика у региона положительная" 2
Президент России Владимир Путин отметил успешное развитие Карелии и поставил задачи, которые необходимо решить.
Бутафорскому финскому концлагерю в Карелии нашли новое место 4
08.06.2020 15:18
Ирина Мирошник: "Мы в предвкушении того, как Петрозаводск преобразится" 9
04.06.2020 15:01
Карелию вводят в режим жесткой экономии 11
04.06.2020 11:05
"Мы научимся его побеждать"  12
02.06.2020 14:23
Вся аналитика

Чтиво

08.06.2020 08:30
Без политики
Сочи ждет гостей в санатории
Санатории Краснодарского края с 1 июня начали работу и ждут всех соскучившихся по морю, солнцу, теплу и южным фруктам.
Юбилей у "разбитого корыта" 12
05.06.2020 15:09
Американская академия офтальмологии рекомендовала отказаться от использования контактных линз в период пандемии Covid-19
05.06.2020 11:00
архив чтиво

Медиа

Автобусы без антисептиков ездят по Петрозаводску
28.05.2020 16:04
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»