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Новости. Общество
07:15, 05 Февраля 2018

Руководитель УФНС по Карелии может оставить свой пост 14 февраля

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В республике в ближайшие дни ожидается очередная серьезная кадровая перестановка.

 

По информации источников «Столицы на Онего», Вячеслав Масалкин покинет свой пост 14 февраля. Ранее сообщалось о том, что московское руководство решило не продлевать очередной контракт главному налоговику Карелии.

Руководитель Управления федеральной налоговой службы по РК Вячеслав Масалкин возглавил налоговое ведомство в январе 2012 года. Кто придет ему на смену, на сегодняшний день неизвестно.

По информации издания «Вести Карелии», не исключено, что удалить Масалкина с главного поста в карельской налоговой службе пожелал глава республики Артур Парфенчиков. По оценке источников в УФНС, из Вячеслава Масалкина хотят сделать «крайнего» за низкую собираемость налогов в республике.

Подробности и детали большой кадровой перестановки - в материале  «Вестей Карелии».

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