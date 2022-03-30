Руководитель управления труда и занятости Карелии: «Пока никаких катастроф не наблюдается»

Глава ведомства Елена Фролова считает ситуацию на региональном рынке труда «контролируемой» и «управляемой».

Руководитель управления труда и занятости Карелии Елена Фролова назвала ситуацию на региональном рынке «контролируемой» и «регулируемой». По словам Фроловой, «пока никаких катастроф наблюдается».

Как сообщила глава управления журналистам, сейчас на учете в службе занятости состоит 4,8 тысячи безработных, или 1,6% от экономически активного населения. Это меньше, чем в начале года, когда их число составляло 5,5 тысячи, или 1,9% от экономически активного населения.

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