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Руководители местной власти в Карелии пожертвовали деньги на продукты нуждающимся

Новости. Общество
11:55, 07 Апреля 2020
фото: © Александр Демьянчук/ТАСС
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В Пряжинском районе чиновники в период пандемии коронавируса присоединились к акции #МЫВМЕСТЕ.

Глава Пряжинского района, глава администрации района, главы поселений района внесли деньги в Фонд поддержки и развития для приобретения продуктовых пакетов семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

"В целях поддержки лиц старше 60 лет и маломобильных граждан, проживающих на территории Пряжинского национального муниципального района, в условиях распространения коронавирусной инфекции администрацией района и главами поселений выделен автотранспорт для доставки продуктов питания, безрецептурных лекарств указанным категориям граждан", – сообщается в паблике "Администрация Пряжинского района".

Лица старше 60-ти лет и маломобильные граждане могут оставить заявки для доставки продуктов питания и безрецептурных лекарств по телефону "горячей линии" (81456)3-21-90.

Напомним, главу Пряжинского района Галину Иванову обвиняют в мошенничестве.

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Комментарии

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Изя
2020-04-07 12:48:24
Мы это кто? И с кем мы вместе ????) А так тоже молодцы , а Глава РК и Ко , депутаты ЗС ,ГД и сенаторы от Карелии почему то так не делают , жадничают наверное . :)
zanoza
2020-04-07 12:19:54
Молодцы! А на уровне государства видимо поддержки не будет!
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