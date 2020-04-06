Руководители местной власти в Карелии пожертвовали деньги на продукты нуждающимся

В Пряжинском районе чиновники в период пандемии коронавируса присоединились к акции #МЫВМЕСТЕ.

Глава Пряжинского района, глава администрации района, главы поселений района внесли деньги в Фонд поддержки и развития для приобретения продуктовых пакетов семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.



"В целях поддержки лиц старше 60 лет и маломобильных граждан, проживающих на территории Пряжинского национального муниципального района, в условиях распространения коронавирусной инфекции администрацией района и главами поселений выделен автотранспорт для доставки продуктов питания, безрецептурных лекарств указанным категориям граждан", – сообщается в паблике "Администрация Пряжинского района".



Лица старше 60-ти лет и маломобильные граждане могут оставить заявки для доставки продуктов питания и безрецептурных лекарств по телефону "горячей линии" (81456)3-21-90.



Напомним, главу Пряжинского района Галину Иванову обвиняют в мошенничестве.